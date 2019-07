Un nouvel épisode de canicule attendu en PACA

PACA, France

La canicule est de retour. Préparez-vous à une nouvelle vague de chaleur cette semaine dans toute la France. Dans le Var, il fera environ 38 degrés et un peu moins chaud dans les Bouches-du-Rhône environ 36 degrés.

Entre 38 et 36 degrés cette semaine

Sur le marché de Bouc Bel Air, clients et vendeurs craignent l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur. Dalila, tient un stand sur le marché, elle tente desserrement de trouver un peu d'ombre. Alors la canicule elle préfère ne pas y penser : "On a vraiment souffert avec la première canicule sur le marché. Sous le parasol il fait encore plus chaud. On va peut-être rester à la maison. On n'arrive plus a respirer et on a des malaises, j'ai 65 ans c'est différent." Max sait de quoi elle parle. Il a 83 ans, alors il met la climatisation dès le premier signe de chaleur : "C'est plus un luxe à la saison.Arrivé à un certain âge on craint tout on est comme le chocolat, on craint la chaleur et l'humidité."

Manger des fruits et légumes gorgés d'eau

Hélène, derrière son stand de fruits et légumes vante les bienfaits de ses produits : "Du melon, mangez du melon. Du melon, de la pastèque et des tomates". Christian est marseillais, dans son panier il n'y a pas que des fruits et des légumes : "Nous avons acheté un troisième ventilateur. Un pour la chambre, un pour le bébé et un pour le salon.. Ce n'est pas facile et on essaie de survivre à ce fléau et ça va être de plus en plus. Personne n'est préparé à autant de chaleur." Il fera au moins 37 degrés cette semaine à Bouc Bel Air.