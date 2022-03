Un nuage de sable venu du Sahara est attendu au-dessus du Nord et du Pas-de-Calais

Un nuage de sable venu du Sahara est en train de traverser toute la France. Il est attendu ce mercredi 16 mars au-dessus du Nord et du Pas-de-Calais. Le phénomène donne une couleur orange au ciel et recouvre les voitures de poussière. La qualité de l'air sera également moins bonne.

Si le ciel au-dessus du Nord et du Pas-de-Calais vous paraît plus orange, ce mercredi, vous ne rêvez pas ! Un nuage de sable qui traverse toute la France donne cette couleur particulière, ocre, et laisse derrière lui de la poussière. Il arrive sur le Nord et le Pas-de-Calais ce mercredi avant de partir direction l'Europe centrale.

La qualité de l'air moins bonne, des températures plus chaudes

Attendez-vous à retrouver des poussières de sable sur votre pare-brise ou votre boîte aux lettres : le nuage de poussière poursuit son chemin au-dessus du Nord et du Pas-de-Calais ce mercredi, après avoir été aperçu mardi sur tout l'ouest de la France, la région du centre de la France et le grand Est.

Le phénomène n'est pas rare, et comme à chaque fois, il a tendance à faire baisser la qualité de l'air. Ce sera le cas particulièrement au-dessus des Flandres ce mercredi, selon ATMO Hauts-De-France.

Dans son sillage, le nuage du Sahara apporte aussi des températures bien au-dessus des normales : de 16 à 19 degrés, soit desvaleurs qui ont deux mois d'avance ! Le retour à la normale est prévu jeudi, avec un nuage parti planer au-dessus de l'Europe centrale.