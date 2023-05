Un orage de grêle en cours sur le Mont Ventoux

La grêle tombe sur le Mont Ventoux et aux alentours ce vendredi après-midi. Un violent orage éclate à l'est du Vaucluse. Le Conseil départemental invite les automobilistes à éviter le secteur si possible parce que les routes sont glissantes. De fortes pluies sont aussi à signaler dans le secteur de Pertuis. Le Vaucluse a été placé par Météo France en vigilance jaunes aux orages.

