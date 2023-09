Un orage destructeur s'abat sur le Roussillon, importants dégâts signalés

Les premiers orages ont éclaté en milieu d'après-midi dans le secteur d'Estagel. Ensuite, vers Rasiguères, Latour-de-France, il y a eu les premières averses de grêle et quelques dégâts déjà à déplorer.

ⓘ Publicité

Après 18 heures, c'est une très grande partie des Pyrénées-Orientales qui s'est retrouvée sous la pluie ou sous la grêle. Sur les réseaux sociaux, les habitants ont multiplié les photos et vidéos de la pluie qui tombait fort.

Le secteur de Thuir - Trouillas a été particulièrement touché en début de soirée avec des routes coupées et du coup des problèmes de circulation tout autour de Thuir.

Averse de grêle importante sur Canohès et Pollestres

A Canohès, "on se croirait dans une station de ski, comme s'il avait neigé" selon le maire Jean-Louis Chambon après une impressionnante averse "avec des grêlons gros comme des billes, une avalanche d'eau et de grêle pendant dix minutes". Le plafond de salle des fêtes (salle Espinosa) récemment rénovée s'est effondré, la salle est inutilisable. Plusieurs habitations ont été inondées par 10 à 30 centimètres d'eau. Des dizaines de voitures sont endommagées.

L'averse de grêle a également touché Pollestres où une cellule de crise a été rapidement ouverte. "On a eu beaucoup d'appels, précise le maire Jean-Charles Moriconi, il y a beaucoup de dégâts entre les pare-brise et les volets roulants."* A Pollestres, l'eau a été coupée pendant près d'une heure, la foudre est tombée sur le paratonnerre de la station de relevage.

En début de soirée, sur toute une partie du département, les pompiers ont été mobilisés et sollicités. En attendant de répertorier tous les dégâts. Les communes de Llupia, Trouillas, Terrats, Corneilla-del-Vercol, Théza ont également été touchées, entre autres.

Un train bloqué à Ille, des évacuations à Perpignan

A hauteur d'Ille-sur-têt, un train est tombé en panne suite a un problème électrique sur la ligne. Les passagers, en début de soirée, devaient être évacués par des bus affrétés par la SNCF.

A Perpignan, les premières pluies fortes peu après 18 heures ont provoqué des bouchons dans le centre-ville et sur les voies sur berge. Le parc des sports a été évacué vers 19h30, le gymnase a été touché : un morceau de faux-plafond est tombé, des fuites d'eau dans le gymnase et les bureaux. Le magasin Décathlon, porte d'Espagne, a aussi eu d'importantes infiltrations et a été évacué vers 19 heures, un peu avant son heure de fermeture.

Photos et vidéos des orages dans les Pyrénées-Orientales