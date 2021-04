Un premier avril digne d'un mois de juillet en Haute-Vienne et en Corrèze relève Météo France

C'est avec des températures estivales qu'a débuté ce mois d'avril en Haute-Vienne et en Corrèze. Pour Météo France c'est une journée digne d'un mois de juillet. C'est en Corrèze qu'il a fait le plus chaud mais c'est à Limoges que le record a été battu.

"En avril ne te découvre pas d'un fil" Difficile ce jeudi de suivre à la lettre ce dicton car il a fait très chaud ce premier jour d'avril en Haute-Vienne et en Corrèze.

Un premier avril digne d'un mois de juillet pour Météo France qui a relevé parfois des températures records pour un début avril. A Limoges bellegarde on a relevé 25 degrés alors que le dernier record qui remonte au début du mois d'avril 1985 était de 23,4 degrés. Mais en Haute-Vienne c'est à Nexon qu'il a fait le plus chaud ce jeudi avec 27 degrés.

Encore plus chaud en Corrèze avec 28 degrés à Tulle

En Corrèze il a fait encore plus chaud surtout à Tulle et Argentat où le mercure est grimpé jusqu'à 28 degrés. Et à Brive on a frôlé le précédent record avec 26,7 degrés CE premier avril contre un peu plus de 27 degrés en 2011.

Mais à partir de ce weekend les températures vont dégringoler avec le retour possible de giboulées et de quelques flocons dans le courant de la semaine prochaine.