Un printemps très ensoleillé en Normandie et peu de pluie avant un été probablement chaud

Les premiers jours du mois de mai ont été marqués par de fortes précipitations. "Il a beaucoup plu localement. On a quand 70 millimètres de pluie à Rouen" sur l'ensemble du mois de mai note Valentin Kieny, prévisionniste à Météo France à Villeneuve d'Ascq (Nord), invité de France Bleu Normandie ce lundi. Mais ces pluies ont été concentrées sur les premiers jours de mai. Depuis le 10 mai, il n'y pas eu de pluie en Seine-Maritime et dans l'Eure. "Le déficit de pluie peut atteindre 50% par endroit" précise le prévisionniste pour qui c'est bien le soleil qui l'a emporté ce mois-ci avec jusqu'à "180 heures de soleil à Octeville et 170 heures à Rouen".

ⓘ Publicité

Ce mois de mai est dans la continuité d'un début de printemps plutôt sec et doux. Cette semaine les températures vont être encore estivales "de deux à quatre degrés supérieures aux valeurs de saison mais ce sont quand même des températures assez classiques" estime Valentin Kieny.

Les tendances de l'été

Météo France a publié en fin de semaine dernière ses prévisions saisonnières pour les trois prochains mois et elles annoncent plutôt un été "très chaud" pour la France et l'Europe. "On est dans la logique du réchauffement climatique actuel" explique le prévisionniste.

"On est dans une continuité des années par rapport aux années précédentes". Mais la Normandie garde l'avantage de son littoral qui permet de faire descendre les températures. La brise marine peut aider à garder des températures supportables.

Quant à la météo pour l'Armada qui arrive, Valentin Kieny ne veut pas s'engager. "La tendance est un peu trop lointaine". Les températures pourraient être "estivales ou de saison" se contente-t-il de dire. Mais sur la couleur du ciel, il préfère ne pas se mouiller.