Un record de coups de foudre dans le Gard en 2020

Près de 303.000 éclairs ont été enregistrés en France en 2020 selon les services de Météorage. C'est l'une des années les moins foudroyées observées en France depuis plus de 30 ans. Le Gard fait partie des zones où ce phénomène a été le plus observé.

Selon le bilan de Météorage, 2020 se classe en seconde position des années les moins foudroyées observées en France depuis 30 ans. 249 jours d'orages contre 260 en moyenne. Des chiffres qui s'expliquent par le fait que 2020 ait été une année particulièrement chaude. C'est dans le Gard que les coups de foudre ont été les plus nombreux et plus particulièrement dans la commune de Mandagout au nord du Vigan avec 7,83 éclairs nuage-sol/km2.