Un risque d'épisode neigeux en Provence dès dimanche ?

La neige pourrait-elle tomber en Provence dès ce week-end ? C'est bien probable d'après les prévisionnistes météo.

Paul Marquis de la Météo du 13 envisage ainsi ce vendredi une possibilité de neige "dès dimanche soir" mais "pas partout et pas forcément à toute altitude". C'est principalement dans le Var et le Haut-Var que les flocons pourraient surprendre les habitants.

Selon Météo-Paris.com , les précipitations arrivant du sud de l'Europe "devraient remonter du Sud et toucher la région PACA, induisant un risque de neige à très basse altitude entre la Provence et le Sud des Alpes dès la nuit de dimanche 26 à lundi 27 février".

De son côté, Météo France Sud-Est évoque d'ores et déjà un épisode pluvio-neigeux qui "se met en place dans la journée de dimanche avec de la neige tombant à des altitudes de plus en plus basses sur les Alpes". C'est la soirée et la nuit qui sont concernées, avec des possibilités de neige en plaine.

Le risque de neige en plaine reste toutefois incertain 48h avant, et devrait s'affiner dans le week-end. Concernant les Alpes du Sud Paul Marquis n'a guère de doutes sur le retour de la neige et "aussi très probablement en basse vallée de la Durance de Manosque à Sisteron". Des prévisions à prendre en compte pour le retour des vacances au ski...