Chaleur : un risque de sécheresse pour 53 départements cet été

Après un été 2019 déjà marquée par les fortes chaleurs, la sécheresse pourrait bien faire son retour cet été. D'après Météo France, les conditions météorologiques à venir "devraient favoriser un temps plus sec et plus chaud que la normale" jusqu'à la fin du mois de juillet. Des chaleurs qui font peser des risques de sécheresse dans plus de la moitié de l'hexagone.

Le 14 mai dernier, le ministère de la transition écologique et solidaire a dressé une carte des zones à risque. 53 départements, localisés au centre et à l'est de la France, se retrouvent ainsi face à un risque "possible", "probable" ou "très probable" de sécheresse, sur la base des données sur l'état des nappes phréatiques, la pluviométrie ou encore le débit des cours d'eau recueillies auprès du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ou de l'institut météorologique national. La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement concernée par la vigilance.

D'après les données récoltées, 53 départementst pourraient manquer d'eau cet été - Ministère de la Transition écologique et solidaire

Plusieurs départements déjà en vigilance

Face à ce risque, le gouvernement demande aux préfets d'adapter les réponses à apporter et "de mieux harmoniser les mesures de restriction des usages de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques" en cas de pénurie. Certains départements ont pris les devants et réclament déjà aux habitants de limiter leur consommation d'eau, comme dans la Drôme ou en Haute-Savoie.