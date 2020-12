Un séquoia centenaire détruit par la foudre à Castets

Un arbre historique de la ville de Castets a été détruit par la foudre ce lundi 7 décembre , dans la soirée, à Castets, rue du Galan, dans le quartier du stade. Le séquoia, plus que centenaire, a littéralement "explosé" sous l'effet de la foudre, selon les mots du maire de la commune, Philippe Mouhel.

Sa chute a causé des dégâts dans les maisons des alentours au niveau des clôtures et des portails des maisons notamment mais personne n'a été blessé. Le séquoia mesurait plus de 60m de haut et 5,50m de circonférence.

Les employés de la vile ont terminé de déblayer ce mardi matin - Olivier Charvet, mairie de Castets

Les pompiers sont intervenus pour éteindre un départ de feu dans le garage d'une maison : la foudre a fait exploser le compteur électrique. ²