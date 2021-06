Violent orage de grêle dans les Vosges : une circulation difficile et des inondations

Un violent orage de grêle s'abat en ce mardi matin sur le département des Vosges. La perturbation a d'abord touché les secteurs de Plombières-les-bains et Remiremont. Elle se dirige vers Eloyes et Bruyères. Les secours et la préfecture appellent à la plus grande vigilance.

Les pompiers des Vosges sont actuellement très sollicités, plus d'une trentaine d'interventions sont en cours dans les secteurs où est passé l'orage notamment pour des inondations et des chutes d'arbres. Au moins une trentaine d'autres interventions sont en attente, selon les pompiers. Des postes de commandement de secours avancé sont en cours d'installation.

La circulation est actuellement difficile sur la RN57 et sur le col du Haut Jacques selon nos auditeurs qui évoquent des conditions hivernales.

Plus d'informations à venir