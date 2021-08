Un week-end estival en Mayenne : "il fait trop chaud !"

Casquette, crème solaire et lunettes : ce samedi, les badauds qui se baladent à pied ou à vélo sur le chemin de halage, à Laval, ont intérêt à être bien protégés. Dès le milieu de matinée, le thermomètre affichait 26 degrés. Si le soleil met du baume au cœur, après un mois et demi d'averses régulières, certains se font quand même un peu surprendre par sa puissance : "il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, lance Catherine, ça me gêne." La retraitée compte d'ailleurs rentrer rapidement se mettre à l'abri.

Chaleur trop soudaine

"Quand il fait trop chaud, en appartement, ce n'est pas marrant, surtout que je suis avec ma maman de 98 ans", explique Catherine. Elle est venue prendre l'air le matin, en profite pour sortir son chien et celui de sa fille, avant d'aller se balader à l'ombre, au Jardin de la Perrine. Même réflexe pour Arlette qui vit aussi en immeuble : "tout est fermé ! J'ai ouvert cette nuit dans toute les pièces, comme ça, il ne fait pas trop chaud quand je rentre. Quand il fait trop chaud, je vis dans le noir."

Malgré tout, certains joggeurs n'ont pas renoncé, comme Erwann. "Ça tape, mais ça fait deux heures que je suis parti en même temps, lâche-t-il. Je préfère courir en automne, avec des températures plus clémentes, mais on s'habitue." "Il vaut mieux courir le matin, j'aurais dû partir plus tôt, reconnait Patrice. _Il commence à faire un peu lourd. J'essaie d'aller à l'ombre au maximum_."

"On l'a attendu quand même le soleil"

Avec leurs jumeaux âgés de 4 ans, Tam et Laurent, venus de Paris, redoublent de vigilance ce week-end. "Il y en a un qui prend vite des coups de soleil donc on fait attention, lance la maman. Le climat tempéré, j'aime bien, qu'il pleuve un peu, qu'il fasse un peu frais." Ils viennent souvent en vacances dans le département voir de la famille : "on reste dans le nord, on n'aime pas trop la chaleur, souffle le papa. 22 degrés, ça nous va très bien !"

Pour les touristes, le beau temps permet tout de même de profiter davantage de la Mayenne. "Il fait bien frais le soir, donc ce n'est pas un effet canicule non plus, lance Delphine, originaire de Lyon. On prévoit les tours de vélo plutôt le matin. On ne s'attendait pas à ce que la température monte jusqu'à 29 degrés ici, mais on en profite !"