Météo France place le département des Vosges en vigilance orange neige et verglas. La préfecture a elle, déclenché le niveau 1 du plan grand froid.

Une alerte orange neige et verglas pour les Vosges

La neige et le verglas vont faire leur retour, prévient Météo France

L'hiver et ses alertes météo... Après une relative douceur ces derniers jours dans la région, Météo France annonce un retour de la neige et du verglas. Le département des Vosges fait partie des nouveaux départements en vigilance orange. A partir de la nuit de mardi à mercredi, il pourrait tomber de 3 à 7 cm de neige, voire 10 centimètres localement dans l'est de la France.

La préfecture des Vosges a d'ores et déjà ce mardi 9 février déclenché le niveau 1 du plan grand froid, on attend ces trois prochains jours des températures entre - 5 et - 10 degrés.

La préfecture rappelle "qu'un numéro de téléphone gratuit, le 115, joignable 24h/24, peut être appelé dès lors que vous auriez connaissance d’une personne en détresse dans la rue.