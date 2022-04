EN IMAGES - Une amorce de tornade observée dans le nord de l'Alsace

Des pluies orageuses sont tombées sur l'Alsace, et notamment sur le nord du Bas-Rhin, ce lundi après-midi, et un curieux phénomène a pu être observé par de nombreux internautes, depuis les communes d'Offwiller, Zinswiller ou encore Niederbronn-lès-Bains. Les organismes Météo Suivi Alsace et Atmorisk ont publié des clichés sur leurs comptes Twitter respectifs.

Il s'agissait d'un tuba - un entonnoir nuageux - une condensation de vapeur d'eau dans une colonne d'air. S'il touche le sol, on parle alors de tornade, ce qui n'était - heureusement - pas le cas ce lundi après-midi.