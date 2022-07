Une carte interactive pour trouver les fontaines en centre-ville d'Avignon

Par ces températures caniculaires qui devraient perdurer une dizaine de jours, festivaliers, touristes et Avignonnais cherchent l'ombre et à se désaltérer. Pour éviter les coups de chaud et s'hydrater gratuitement des fontaines à eau publiques sont dispersées dans l'intra-muros d'Avignon. Et pour les trouver la municipalité a mis en place un service original en ligne. Une carte interactive répertorie les endroits où boire gratuitement de l'eau du robinet.

Neuf fontaines potables

En intra-muros, on compte neuf points d'eau potable disponible sur la carte. Parmi eux, seuls deux ont été introuvables par notre journaliste : celui de la rue du rempart de l'Oulle et celui de la place Pignotte.