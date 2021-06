Une centaine de locaux inondés dans le Bas-Rhin après de fortes pluies

De fortes pluies ont provoqué des inondations dans la nuit du 23 au 24 juin dans le Bas-Rhin, notamment dans le nord de l'Eurométropole et dans le secteur de Soultz-sous-Forêts. Les pompiers sont intervenus à une centaine de reprise pour des épuisements de locaux.

Des inondations entre minuit et 5 heures du matin dans le Bas-Rhin dans la nuit du 23 au 24 juin. Elles ont notamment touché le nord de l'Eurométropole de Strasbourg et le secteur de Soultz-sous-Forêts à cause de très fortes pluies.

Les pompiers précisent qu'ils sont intervenus à 114 reprises pour des épuisements de locaux. Ils ont reçu près de 300 appels. Les locaux du service de dialyse de la clinique Sainte-Anne à Strasbourg ont notamment été inondés, tout comme la société Gunther Tools à Soulz-sous-Forêts.

Les averses continuent dans la matinée du 24 juin à Soulz-sous-Forêts souligne Météo suivi Alsace.

Une reprise orageuse est attendue dans l'après-midi ajoute Atmo-Risk.

