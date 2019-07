Une cueillette solidaire d'abricots touchés par la grêle à Glun en Ardèche

Glun, France

L'exploitation de Régis Gonnet est répartie sur plusieurs parcelles, plusieurs communes. Mais l'orage de grêle violent du 15 juin lui a fait perdre 60% de sa production.

A Glun en Ardèche, ses abricotiers sont chargés de fruits invendables. En discutant avec ses collègues de la Confédération Paysanne, il a décidé de les donner : "c'est bien de décharger les arbres lorsque les fruits sont abîmés, ça évite qu'ils pourrissent sur l'arbre. Et on s'est dit qu'en ramassant, on pourrait récupérer les fruits encore bons et en faire profiter les associations."

Près de 2 tonnes d'abricots ont été récoltées dans la matinée © Radio France - Nathalie Rodrigues

Régis Gonnet appelle alors Martine Fortin, son amie de Réseau Education Sans Frontière qui contacte à son tour les Restos du Coeur, le Secours Populaire, la Banque Alimentaire et d'autres associations : "l'enjeu, c'était une solidarité et une responsabilité alimentaire. On est au milieu d'un gaspillage organisé par les circuits de vente habituels, et d'un autre côté, les associations oeuvrent tous les jours, et souvent avec difficulté, pour pallier les problèmes alimentaires des gens dans le besoin."

Objectif : ne pas gaspiller les fruits qui restent bons, même si non commercialisables © Radio France - Nathalie Rodrigues

Voilà comment ce mardi une trentaine de cueilleurs se sont retrouvés au milieu des abricotiers de Régis Gonnet : arboriculteurs retraités, bénévoles et bénéficiaires d'associations.

Avec les cueilleurs bénévoles dans le verger de Régis Gonnet à Glun Copier

Environ 2 tonnes d'abricots ont été ramassés. Ils seront distribués tels quels par les associations pour la plupart. Certains fruits seront transformés en confiture par les bénéficiaires des associations lors d'ateliers.