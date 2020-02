Une douceur exceptionnelle en plein hiver : des productions très en avance constate un maraîcher en Mayenne

Les températures sont douces, très douces pour la saison. 10 degrés et plus en Mayenne et ça va durer encore plusieurs jours. Dans certains secteurs, comme le maraîchage, ça pose quand même problème. Reportage chez un maraîcher à Louverné.

Louverné, France

Une facture de fioul qui baisse, pas besoin de chauffer les serres en ce moment, c'est bien en effet le seul point positif que trouve Hervé Pouteau à cet hiver si doux. Maraîcher, installé à Louverné, dans l'agglomération lavalloise, il produit et fait de la vente directe. Mais quand il voit des arbres fruitiers bourgeonner ou des plantes pousser aussi tôt, ça l'inquiète : "peut-être qu'on n'aura pas d'hiver. Ce serait dommage surtout pour la nature. A un moment, il faut que la terre se repose. Quand il fait trop doux en janvier-février, le risque c'est d'avoir un printemps tardif où rien ne pousse normalement".

Pas besoin de chauffer les serres en ce moment © Radio France

Plusieurs de ses productions sont très, très en avance poursuit-il : "là, je le vois, on a un pic de choux-fleurs. On en ramasse 50, 60 tous les jours. En temps normal, on est plutôt sur 10 ou 15. Ce sont des légumes qui auraient dû sortir à la fin du mois de février. On se retrouve aussi avec des primevères qui ont 15 jours d'avance". En plus de la douceur, il y a eu aussi beaucoup de pluie ces derniers temps, ça n'arrange rien : "les semis de poireaux, les semis de carottes, de radis, on doit attendre car avec l'humidité ça ne sèche pas. Il faudrait du froid pour que la terre sèche et on en serait heureux".

chez Hervé Pouteau, maraîcher à Louverné © Radio France

Une autre crainte pour ce maraîcher mayennais, c'est un éventuel gros coup de froid, un gros coup de gel dans le courant du mois qui ferait de gros dégâts.