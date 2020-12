Une médaille pour les pompiers du Var après les inondations de l'automne 2019

Dans un communiqué, la préfecture du Var annonce que la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement est décernée au corps des sapeur-pompiers du Var pour leur action lors des inondations meurtrières de novembre et décembre 2019.

La cérémonie aurait dû se tenir ce vendredi 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, protectrice des pompiers. Mais compte tenu du contexte sanitaire, elle est repoussée au mois de janvier : le préfet du Var va remettre la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement au corps des sapeurs-pompiers du Var après les deux épisodes de pluies méditerranéennes de l’automne 2019 qui avaient fait 11 morts.

Dans un communiqué, la préfecture du Var rappelle que, lors du week-end des 23-24 novembre 2019 et le dimanche 1er décembre, "les sapeurs-pompiers du Var ont montré une fois encore toute leur abnégation et leur courage dans l’accomplissement de leurs missions. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var a su répondre avec efficacité aux multiples sollicitations par un _engagement sans faille de tous ses effectifs_."

10.000 appels, 1200 interventions, 250 hélitreuillages

Le préfet salue la "chaîne de décision d’une remarquable réactivité face à la multitude et la diversité des interventions à gérer, plus de 10 000 appels ont été traités générant près de 1 200 interventions sur cinq secteurs opérationnels du département. Avec l’aide des hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie, plus de 250 hélitreuillages ont permis de mettre en sécurité les populations sinistrées. Durant plus de quinze jours, dans des conditions extrêmes, de jour comme de nuit, les sapeurs-pompiers du Var on fait preuve de courage, de bravoure et de dévouement."

Lors du week-end des 23 et 24 novembre 2019, l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie s'est abattu sur le département entraînant la mort de 6 personnes. 15.000 personnes avaient été sinistrées et 7000 bâtiments touchés. Une semaine plus tard, le dimanche 1er décembre, l'alerte rouge, de nouveau activée, avait fait 5 nouvelles victimes, dont 3 secouristes des Bouches-du-Rhône tués dans l'accident de leur hélicoptère dans le massif de la Nerthe au Rove.