Une météo mitigée en Bretagne cet été

Les étés se succèdent et ne se ressemblent pas en Bretagne. Après l’été 2022 et des records absolus de températures battus, l’été qui s’achève ressemble plus à celui de 2021.

Cette photo a été prise le 1er août à la Pointe du Raz © Maxppp - Guillaume Saligot Fini le mois d'août et, quelque part, l'été. C'est l'heure d'un bilan, notamment météo. Ce bilan est très contrasté en Bretagne, où, contrairement à l'an dernier, il n'y a pas eu d'effet canicule. Ce fut même l'inverse. Et finalement, c'est le mois de juin qui sauve l'été breton. Juin historique Car l'été météorologique, c'est juin, juillet, août et, en Bretagne, le mois de juin a été très beau et très chaud, avec des températures constamment au-dessus des normales de saison. Juin 2023 est d'ailleurs le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans la Région, tant pour les températures maximales que les températures minimales. Changement autour du 14 juillet Juillet-août très mitigés Après une première quinzaine de juillet correcte, la Bretagne a connu des conditions quasi automnales, jusqu'à la mi-août, avec des passages perturbés réguliers, des précipitations et des températures en dessous des niveaux de saison. Pas de canicule cette année en Bretagne, pas de dôme de chaleur, comme dans le sud de la France fin août. Nous, nous étions concernés par une dépression positionnée entre l'Islande et l'Irlande, qui apportait des vents d'ouest, un air marin. Au final, la pluviométrie de l'été est légèrement excédentaire. Cet été 2023 qui se termine ressemble donc plus à celui de 2021 qu'à celui de l'an dernier, qui avait été exceptionnel, puisqu'on avait enregistré des températures record.