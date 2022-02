Une météo neigeuse et ventée en Isère la semaine prochaine

Météo France prévoit un temps neigeux et venté en Isère pour la semaine prochaine, la seconde des vacances pour l'académie de Grenoble, et la première pour celle de Paris. Précisions avec le nivologue François Duvert, qui travaille au centre Météo France de Grenoble.

France Bleu Isère : Peut-on s'attendre, pour la semaine qui arrive, à de la neige en bonne quantité ?

François Duvert : Complètement. Lundi, il y aura un épisode neigeux marqué, on attend une trentaine de centimètres à partir de 1500m, voire quarante selon les endroits. On attend donc de la neige à basse altitude, la limite pluie-neige va se situer entre 800 et 1100m. Ca fera un bon tapis de neige fraîche ! Le bémol, c'est que ce sera un temps très venté : on attend beaucoup de vent lundi, 70 à 90km/h. Mardi s'annonce bien mieux, avec plus de soleil, un temps sec, malgré un vent encore sensible en montagne, à 50-60km/h. Ensuite, mercredi et jeudi, on aura du beau temps, avant que ça ne se dégrade à partir de vendredi, ce qui reste encore à confirmer

Et donc prudence dans les stations, avec potentiellement des risques d'avalanches ?

L'activité en station lundi sera en tout cas difficile en haut des domaines avec le vent. Niveau avalanches, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais avec les quantités prévues et le vent, le risque est assez marqué, oui.

Le redoux que l'on voit en plaine, avec des températures qui vont parfois jusqu'à 14 degrés, va-t-il se confirmer ?

On a eu, vendredi 18 février, des températures exceptionnelles, dignes du mois d'avril. On va temporairement repartir, en début de semaine, sur des températures du mois de février, avant d'avoir encore du redoux, entre 12 et 14 degrés l'après-midi. Ce sera une semaine satisfaisante malgré un début un peu agité.

Un 19 février, tout de même, 14 degrés à Grenoble, on se dit qu'on est un peu en avance !

Oui, on est au-dessus des normales. La normale, à ces dates-là, c'est environ 10 degrés, effectivement. Mais il n'y a rien d'alarmant par rapport aux années précédentes. Ce n'est pas un redoux gênant.

Pas de neige à prévoir en plaine non plus ?

Pour la semaine qui nous concerne, la limite pluie-neige peut descendre à 800m, ce qui est relativement bas. Mais en plaine, vous ne verrez pas un flocon ! Le climat est