PHOTOS - Une mini-tornade à Arles ce mardi matin

Une mini-tornade a touché la ville d'Arles ce mardi matin tôt dans le secteur de Pont-de-Crau. Trois personnes ont été légèrement blessées dans un camping. Au total il y a une soixantaine de sinistrés à cause de toitures arrachées.

Arles, France

Les orages sont violents depuis tôt ce mardi matin. La commune d'Arles a été touchée par une mini-tornade. Des fortes rafales de vent et de pluie ont traversé le secteur de Pont-de-Crau. Au total, plus d'une soixantaine de personnes sont sinistrées suite à des toitures arrachées et des mobiles homes retournés dans le camping l'Arlésienne, trois personnes sont légèrement blessées, l'un d'elles a été transportée à l'hôpital.

Un gymnase a été ouvert pour accueillir les personnes sinistrées. Les Bouches-du-Rhône sont toujours en vigilance orange aux orages ce mardi matin. Le Var aussi est concerné par l'alerte. De son côté, le Gard est repassé en vigilance jaune.