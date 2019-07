Une mini tornade cette nuit sur Saint-Georges-d'Aunay dans le Calvados

C'est l'une des conséquences des fortes chaleurs et de la canicule qui touchent la Normandie : une brève tornade a balayé la commune de Saint-Georges-d'Aunay dans le Calvados vers 22h30 cette nuit. Des vents jusqu'à 100 kilomètres/heure et des grêlons ont provoqué quelques dégâts.

Saint-Georges-d'Aunay, France

Météo France avait placé le département du Calvados en alerte orange aux orages dans la nuit du 23 au 24 juillet 2019. Ce mardi, sur le secteur de Saint-Georges-d'Aunay dans le Calvados c'est une mini tornade qui a surpris les habitants. Des rafales soufflant à 100 kilomètres/heure accompagné de gros grêlons se sont abattus sur la commune et les différents hameaux. Un passage très ciblé, qui a duré une dizaine de minutes seulement mais qui a surpris les habitants.

"J'ai cru que tout allait exploser"

La mini tornade s'est produite vers 22h30. "Ça faisait un bruit épouvantable" raconte cette habitante du hameau de Courcelle qui a vu une partie du toit de la maison de sa voisine s'envoler, et ses meubles de jardin emportés. Des arbres et fils électriques ont été arrachés et sont tombés en travers des routes. Un voisin confirme : "On pensait que c'était la fin du monde". Les pompiers ont été mobilisés.