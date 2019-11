Une "mini tornade" fait des dégâts à Hyères

Var, France

Véhicules couchés et toitures dégradées... L'épisode méditerranéen fait déjà des dégâts dans le Var. Les sapeurs-pompiers font état d'une "mini tornade" dans le quartier Les Vieux Salins à Hyères. Aucun blessé n'est à déplorer.

Météo France a placé 11 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation et vents violents, prévoyant un épisode méditerranéen intense dans le sud de la France vendredi soir et samedi. Dans le Var, les pluies se multiplient, donnant localement plus de 10 mm à l'heure. C'est sur ce département que le risque est le plus grand avec des cumuls attendus entre 120 et 150 mm. Ces orages, parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales, pourront également donner lieu à des phénomènes tourbillonnaires près des côtes. La préfecture rappelle les consignes de prudence.