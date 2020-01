Une mission lancée après l'épisode de neige du 14 novembre dernier en Drôme-Ardèche

Christophe Castaner et Elisabeth Borne veulent savoir ce qui n'a pas fonctionné lors de l'épisode de neige du 14 novembre dernier.

Intempéries qui ont privé d'éléctricité plus de 300 mille foyers en Drôme-Ardèche mais aussi en Isère pendant plusieurs jours. Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique ont lancé une mission de trois mois pour un retour d'expérience à la suite d'une demande formulée par la députée en marche de la Drôme Célia de Lavergne.

La députée tient avant tout à rappeler le caractère inédit de cet épisode et, dans ces conditions, à souligner l’investissement et la mobilisation considérable d’Enedis et de ses équipes sur le terrain pour intervenir dans les zones sinistrées : « je tiens à remercier sincèrement au nom de tous les concitoyens drômois touchés, l’engagement et la mobilisation essentielle des agents d’Enedis sur le terrain pour sortir au plus vite de la crise, jour comme nuit, et sans interruption sur le terrain pendant plus de 9 jours d’affilée. Je salue également la pleine mobilisation de la direction d’Enedis depuis l’épisode pour organiser la reconstruction du réseau, les travaux préparatoires étant encore en cours ».

Pour Célia de Lavergne, cet exercice de bilan de la gestion de crise est cependant essentiel : « il ne fait nul doute que ce retour d’expérience sera bénéfique pour l’ensemble des acteurs, et notamment Enedis. Cet épisode neigeux a mis en évidence certaines fragilités dans la communication et la gestion de la crise, et des dysfonctionnements dans la transmission d’informations et la coordination entre les différents acteurs concernés. Tous sont pleinement mobilisés pour y remédier, dans un esprit d’amélioration et de progrès que je salue, et pleinement conscients des conséquences que l’on connaît pour les populations », ajoute Célia de Lavergne.

Les conclusions de cette mission sont attendues pour le 15 avril 2020