Une nouvelle tempête attendue ce week-end en baie de Somme avec des vents jusqu'à 110 km/h

Somme, France

Après Inès et Ciara, voici Dennis ! C'est le nom donné par les autorités britanniques à la nouvelle tempête qui va balayer la Grande-Bretagne, puis la France ce week-end. De grosses rafales sont attendues dès samedi soir, mais surtout ce dimanche, jusqu'à 100-110 km/h en baie de Somme et 80 à 90 km/h dans les terres. Sur la côte picarde, où le vent soufflé fort le week-end dernier, la vigilance est accrue. Mais même si le coup de vent est fort, l'épisode sera plus facile à gérer car le coefficient de marée est beaucoup moins élevé à 70 au lieu de 108 le week-end du 9 février.

"Cayeux est en avance en termes de culture du risque"

Ces successions de coups de vent ont au moins le mérite de renforcer la vigilance et d'améliorer la prévention selon Thierry Bizet. C'est le directeur adjoint de l'aménagement au syndicat mixte de la baie de somme et du littoral Picard : "Face à la mer, il faut regarder devant, se préparer. C'est sûr que dans certains secteurs, on ne pourra pas ériger des murs de 10 mètres. Mais aujourd'hui, Cayeux-sur-Mer est en avance en termes de culture du risque", estime-t-il.

Thierry Bizet ajoute que "la marée de ce weekend, avec un coefficient de 70, pourrait nous aider en ramenant des matériaux vers la terre. Mais il y a le vent dont il faut se méfier. Mais cette fois, on est préparés. Les éléments anti-submersion mis en place pour la tempête Ciara sont toujours là, on ne les a pas enlevés. Et dans les points les plus bas, on va remettre des 'big bags' pour éviter l'entrée de l'eau dans les rues".