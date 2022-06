Une partie de l'Occitanie en vigilance orange aux orages dès ce samedi après-midi

65 départements sont en vigilance pour des orages violents ce samedi 4 juin. Une vigilance orange à partir de 16h en Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Une partie de l'Occitanie est de nouveau en vigilance orange à cause des orages, ce samedi après-midi. À partir de 16 heures, de fortes pluies sont attendues, avec des rafales et de la grêle. Les départements concernés en Occitanie sont : l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Risque de grêle important

Dans le Sud-Ouest, Météo France met en garde contre un risque de grêle important. Dans le Gers, ce vendredi, des grêlons de la taille d'un œuf sont tombés. Il y a même eu des dégâts dans les vignes, selon Philippe Dupouy, le président du conseil départemental du Gers.

Ce samedi, les orages s'annoncent par endroit, plus intenses que hier soir. La préfecture du Tarn annonce de fortes chutes de grêle et des rafales de vent pouvant atteindre ponctuellement 100, voire 120 km/h. Les orages devraient durer jusque dans le cours de la nuit à dimanche.