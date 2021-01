Une partie de la Manche sous la neige ce dimanche matin

Une partie de la Manche s'est réveillée sous un blanc manteau ce dimanche matin. Quelques centimètres sont parfois tombés, notamment dans le sud-Manche et dans le secteur de Cherbourg-en-Cotentin.

Avec les températures froides qui s'annonçaient sur la Manche, le département avait été placé en vigilance jaune à la neige et au verglas. Une alerte confirmée ce dimanche matin avec des chutes de neige sur plusieurs secteurs. Et notamment dans le sud Manche, aux environs de Vengeons et Gathemo. L'autoroute A84 a également été recouverte, là où un grave accident est survenu aux environs de 8h30, de l'autre côté de la frontière avec le Calvados.

Selon Météo France, la neige devrait laisser place à la pluie dans l'après-midi, permettant de nettoyer un peu les chaussées. Les températures devraient également remonter aux alentours de 5 à 7 degrés.