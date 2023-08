Une plage de Capbreton fermée faute de sable après la tempête

Avant le passage de la tempête Patricia jeudi dernier, on accédait à la plage de l'Estacade de Capbreton par l'escalier de la place de la liberté. Il suffisait de sauter légèrement la dernière marche, qui faisait moins d'un mètre, pour poser sa serviette sur la plage. Après la tempête, l'image est impressionnante. Inédite même. Il y a désormais un fossé de près de deux mètres entre la fin de l'escalier et le sable. Face à ce trou béant laissé par le passage des vagues, la commune a décidé de fermer la plage et des barrières ont été installées.

Des milliers de mètres cube de sable emportés

Jeudi dernier, la tempête Patricia est venue frapper la côte landaise avec des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres, combinées à un fort coefficient de marée. Résultat : une grande partie du sable que la ville de Capbreton avait déposé au printemps pour renforcer ses plages soumises à l'érosion a été emportée par l'océan. En plein été, "c'est un phénomène vraiment particulier", souffle Eric Hamelin, le directeur des services techniques de Capbreton, avant de réfléchir : "on a parfois des petits coups de vent, mais je ne me rappelle pas, de mémoire, avoir déjà mis en place des protections comme la semaine dernière".

"Le constat, c'est qu'on a perdu quelques milliers de mètres cubes de sable. Sur la plage de l'Estacade on a perdu 1,50 mètre de niveau de sable environ", calcule le directeur des services techniques qui réfléchit maintenant à la suite.

Un chantier de réensablement inédit en été

Sur la place de la liberté de Capbreton, qui surplombe la plage de l'Estacade, des touristes arrivent aux barrières installées et devant le drapeau rouge. Certains s'étonnent : "Il n'y a personne sur la plage", s'interroge un petit garçon. Parasol et glacière à la main, un père de famille commente : "On va aller plus loin." Un sauveteur qui surveille le respect des barrières explique, quant à lui, qu'il attend les annonces de la mairie de Capbreton ce mercredi pour savoir s'ils vont lancer le chantier. "Sinon, la plage restera peut-être fermée jusqu'à la fin de l'été", annonce-t-il pessimiste.

Dans les bureaux de la mairie, on s'active. Le directeur des services techniques a fait voler son drone pour se rendre compte des dégâts et a contacté des entreprises pour louer de lourds camions et des tractopelles. Deux plages ont été touchées : celle de l'Estacade et la plage Centrale. Habituellement, à la fin de l'hiver chaque année, la ville de Capbreton déplace entre 7 000 et 10 000 mètres cubes de sable sur ces deux plages pour leur refaire une beauté, soit l'équivalent de 2 à 3 piscines olympiques. La tempête a emporté au moins une piscine olympique de sable.

L'idée, c'est donc d'aller chercher du sable sur une plage un peu plus au sud et de le remonter jusqu'aux plages qui en ont perdu. Sauf que l'été, c'est forcément plus compliqué comme chantier. "Il faut qu'on puisse venir de bonne heure et au moment des marées basses, pour travailler en sécurité sans perturber les baigneurs", énumère Eric Hamelin, responsable des services techniques à la mairie. D'autant que la plage de l'Estacade n'est accessible aux engins que par la plage. Ce ne sera pas simple.

[ BY-PASS : RECHARGEMENT DES PLAGES ]