Un vent sableux doit arriver du Sahara et jaunir le ciel languedocien à partir de dimanche.

Une pluie de sable attendue sur le Languedoc entre dimanche et lundi

Entre aujourd'hui dimanche et lundi, le ciel prendra une teinte orangée sur toute la France et particulièrement dans la région Occitanie. En cause, un vent chargé de sable en provenance du Sahara, comme l'explique le site Météo Gard-Hérault. Le phénomène pourrait se poursuivre en début de semaine.

Des pluies sont prévues entre le Roussillon et le Languedoc. Les particules se déposeront donc sur le sol, les terrasses, les jardins et les voitures.