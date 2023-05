Une quarantaine d'interventions des pompiers pour des inondations dans les Hautes-Pyrénées

Plusieurs habitants de Tarbes et des alentours se sont retrouvés les pieds dans l'eau dans la soirée du mercredi 24 mai en raison de fortes pluies. Le département est en vigilance jaune pour orages et crues, et l'eau qui est tombée a fait monter le niveau de l'Adour.

Des inondations sans gravité

Les pompiers sont intervenus une quarantaine de fois entre 18h30 et 1h du matin dans l'agglomération de Tarbes, et à l'est vers Tournay, pour des maisons inondées. Ils ont aidé les habitants à pomper l'eau entrée à l'intérieur et surélever les meubles. Il n'y a heureusement pas eu de gros dégâts, ni de blessés. Aucun habitant n'a dû être relogé après ces inondations.

Si l'eau a pu submerger par endroits des routes dans le département, la gendarmerie indique de son côté qu'aucun axe n'a été coupé et ne déplore aucun dégât sur les voies.