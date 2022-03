Une semaine après les intempéries, vignerons et maraichers constatent les dégâts à Béziers

Une semaine après les gros épisodes d'intempéries qui ont vu l'Orb déborder, les maraichers et les vignerons constatent les dégâts à Béziers. Le fleuve a frôlé le seuil critique de 12,50 mètres de hauteur dimanche soir. Plusieurs habitants de la Plaine Saint-Pierre se sont retrouvés avec de l'eau chez eux. Et beaucoup de cultures de vignes dans les points bas de la ville ont aussi été immergées.

Comme celle de Francis Torregrossa, 76 ans. Il est propriétaire du domaine Saint-Pierre à Béziers, proche de Sauvian. Plus de deux hectares sur cinquante se sont retrouvés sous 2 mètres d'eau. "L'Orb a pris tout ce qu'il a trouvé et l'a amené sur les vignes. C'est à dire des branches, des morceaux de caravanes. Ça a couché tous les piquets, ça a arraché tous les amarres" explique Francis Torregrossa. Dépité, il raconte qu'"il y a quinze jours de travaux. Dans quelques temps les bourgeons vont sortir. Le problème c'est qu'on est obligé d'attendre les expertises pour passer en catastrophe naturelle. Mais les bourgeons ne vont pas attendre. Ils ont de l'eau. Dès qu'ils auront de la chaleur, ça va démarrer. On devra les couper et perdre la récolte." Il estime que la perte sur ses prochaines ventes de vin seront de l'ordre de "200 ou 300 hectolitres." Vendus 90 euros l'hectolitre, ce serait environ 27 000 euros de perdu.

Francis Torregrossa est propriétaire du domaine Saint-Pierre à Béziers, proche de Sauvian. Copier

Des plantations de légumes perdues

Dans les champs de l'Hort del Gal aussi l'eau a fait des dégâts. Michel Vicq, 56 ans, est maraicher à l'entrée de Béziers. Installé depuis 13 ans, il a 6 hectares de fruits et légumes et 3,5 hectares de vigne. Ses cultures de légumes se sont retrouvées sous 1,50 mètres d'eau. "Les légumes de fin d'hiver, c'est à dire les épinards, le fenouil, les blettes, c'est perdu. On peut laver mais c'est très difficile à récupérer. Tout ce qui était planté pour le printemps, c'est abimé. On va peut-être perdre 50 % des récoltes. Pour les arbres fruitiers, on ne peut pas les traiter pendant trois semaines parce que les sols sont gorgés d'eau et le poids du pulvérisateur ne peut pas passer dans les parcelles donc les maladies vont s'installer."

Ce qui va entrainer des difficultés pour payer ses deux salariés pendant un ou deux mois. Surtout qu'il n'en est pas à ses premiers problèmes liés à la météo. "Tous les quatre ans on subit les grosses crues." Et il ne peut pas compter sur ses économies liées à sa production de vin de l'an dernier car il a subi le gel d'avril 2021. Le temps de tout replanter et de récolter, les fruits et légumes de Michel Vicq arriveront avec un mois de retard.

Michel Vicq est maraicher de l'Hort del Gal à l'entrée de Béziers. Copier

L'eau de l'inondation a nettoyé les sols

Malgré tous les problèmes que cela implique, certains voient du positif à ces intempéries. Comme Pierre Calmel qui est à la tête de la cave coopérative de Sérignan. De janvier à mars, il apporte une grosse quantité d'eau lui même sur les vignes pour lessiver les sols. Là c'est la nature qui l'a fait pour lui : "Cette crue a été bénéfique sur la Plaine de Sérignan et Villeneuve pour notre problématique de salinité. Après on peut pas s'en réjouir car certains de nos vignerons ont eu des dégâts matériels. Mais globalement c'est positif pour nous." Pierre Calmel compte organiser des journées de solidarité pour aider les vignerons impactés par les inondations à nettoyer les dégâts.

Pierre Calmel est à la tête de la cave coopérative de Sérignan. Copier

Les cultures de légumes de Michel Vicq de l'Hort del Gal se sont retrouvées sous 1,50 mètres d'eau. © Radio France - Morgane Guiomard