Météo : une vague de froid arrive sur toute la France

Un froid hivernal va s'installer sur tout la France dès ce lundi 11 novembre. Neige, pluie et nuages sont attendus et les températures vont progressivement chuter. Elles seront 2 à 5°C en-dessous des moyennes de saison à partir de jeudi et jusqu'à samedi.

France

Nul doute que les doudounes et les écharpes vont être de sortie cette semaine. Les prévisions météo annoncent en effet un temps hivernal, froid, humide et nuageux dès ce lundi 11 novembre et pour toute la semaine. Moins de quinze jours après la tempête Amélie, il faut s'attendre à une chute des températures, qui ne fera que s'accentuer au fil des jours, à cause d'une masse d'air venue du pôle Nord.

La Chaîne Météo explique ainsi : "L'air polaire maritime plonge de l'Arctique vers le Maghreb en passant par la France."

2 à 5°C en-dessous des moyennes de saison

Le froid va véritablement se faire sentir à partir de jeudi 14 novembre selon Météo France. Les températures devraient être se situer 2 à 5°C en-dessous des moyennes de saison. Entre lundi et mercredi, on attend entre 6 et 9°C du nord-est au centre-est, autour de 8°C en région parisienne, au maximum 11°C dans le nord-ouest et 13 à 17°C près de la Méditerranée.

Dès jeudi, les températures devraient chuter selon Météo France - Météo France

Puis à partir de jeudi, le mercure va plonger. La Chaîne Météo assure même qu'"il fera plus froid de jeudi à samedi prochain qu'en janvier (pour les maximales) sur toute la France". Les maximales tourneront autour de 5 à 7°C jusqu'à à samedi sur quasiment tout le pays, sauf le pourtour méditerrannéen.

Pluies et chutes de neige

Il pourrait également y avoir de fortes pluies et des vents violents dans l'Ouest, voire des risques d'inondation dans le Sud-Ouest et les régions autour de la Méditerranée.

Concernant la neige, alors que plus d'un mètre est déjà tombé dans les Pyrénées ce week-end, qu'elle s'est bien installée dans les Alpes, elle continuera d'être au rendez-vous sur les reliefs. La limite pluie-neige s'abaissera pour se situer autour de 500 mètres sur le Massif central, les Vosges et le Jura et entre 700 et 800 m sur les autres massifs. Des flocons pourraient même tomber en plaine, notamment dans le centre du pays, mais également dans la région toulousaine !