Une série de photos impressionnante de l'orage qui a frappé Nîmes dans la nuit de mardi à mercredi

Des pluies intenses ont frappé Nîmes et une grande partie du Gard dans la nuit de mardi à mercredi. Le département est d'ailleurs placé à nouveau en vigilance rouge.

Il a pris sa série de photos depuis.. Montpellier ! Et le résultat est impressionnant. Météo France relaie, ce mardi matin, le "timelapse" réalisé à partir d'une impressionnante série de photos de l'orage qui frappe Nîmes dans la nuit de mardi à mercredi. Le Gard est placé depuis minuit en vigilance rouge pluie et inondation. Un time-lapse est une longue série de photographies avec un point de vue fixe et à intervalles réguliers, mais à une cadence de prises de vues nettement inférieure à celle habituellement utilisée en captation vidéo.