Une tempête va déferler ce mardi sur les Pyrénées-Orientales, fortes chutes de neige en montagne

Selon les prévisions, il pourrait tomber 1m50 de neige sur les montagnes catalanes à partir de mardi. De fortes pluies sont annoncées en plaine et une tempête sur le littoral.

Perpignan, France

Evénement rare en plein hiver : un épisode méditerranéen semble se préparer sur les Pyrénées-Orientales en début de semaine. Selon La chaine Météo, « les conditions commenceront à se dégrader dans la journée de lundi », mais « c’est surtout entre mardi et mercredi que l’épisode d’intempéries sera en place » : les prévisionnistes s’attendent à des cumuls de pluie de 150 à 300 millimètres sur le Fenouillèdes, le Capcir et le Vallespir, et 100 à 200 millimètres sur la plaine du Roussillon.

Sur le littoral des Pyrénées-Orientales, le vent marin va souffler en rafales à plus de 80 km/h, selon Météo France, ce qui va générer un risque de submersion et ralentir l’écoulement des rivières.

Chutes de neige abondantes

Ces fortes précipitations devraient entraîner des chutes de neige exceptionnelles sur les montagnes catalanes : il devrait tomber jusqu’à 150 centimètres de poudreuse au-dessus de 1800 mètres d’altitude.

Selon le site Météo Languedoc, « ces valeurs pourraient même être revues à la hausse. Un nombre non négligeable de scénarios voient des cumuls de 200 à 300 mm sur les Pyrénées-Orientales. Situation sous surveillance : fortes pluies en plaine avec risque de crues, neige abondante sur les reliefs avec dégâts sur végétation et risque d'avalanche ».