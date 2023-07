EN IMAGES - Une tornade provoque des dégâts dans le Val de Morteau, un mort en Suisse à la Chaux-de-Fonds

La fin de matinée de ce lundi a été très mouvementée dans le secteur du Val de Morteau. Vers 11h, une tornade a traversée plusieurs communes du Val de Morteau :** à Montlebon, Grand'Combe-Châteleu, il y a de nombreux dégâts. A la Chaux-de-Fonds, en Suisse, la tempête a fait un mort et plusieurs blessés.

Des trombes d'eau et des vents violents

La tornade a dégradé plusieurs toitures sur la commune de Montlebon. Dans le quartier du pont de la roche et de la côte brune à Grand'Combe-Châteleu, une trentaine de maisons ont été endommagées. Pour le moment, aucun blessé n'a été recensé.

"D'un coup, tout est devenu blanc et des trombes d'eau sont tombées. C'était très impressionnant. Des arbres se sont également écroulés sur des voies de chemin de fer", déclare Christelle Vuillemin, maire de Grand'Combe-Châteleu.

"L'épisode venteux a été très violent avec beaucoup de vents et de pluie, mais aussi très rapide", confie Elisabeth Redoutey maire des Fins.

L'arrivée de l'orage qui a été filmé témoigne de la violence des rafales.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sur place procèdent à des opérations de protection et de sécurisation après le passage de cette mini-tornade.

Des câbles électriques et téléphoniques sont également tombés sur les routes dans le Val de Morteau.

Le Jura a également été touché par ces orages et grands coups de vent, mais beaucoup plus légèrement. Sur le secteur Dolois et notamment sur la commune de Chaussin, trois arbres et un câble téléphonique sont tombés sur la route. Le Jura est toujours en vigilance jaune jusqu'à ce lundi, 21h.

Un mort à la Chaux-de-Fonds en Suisse

La tornade s'est ensuite déplacée sur la commune de la Chaux-de-Fonds en Suisse où les dégâts ont été plus conséquents. Selon la police cantonale Suisse, une personne est décédée et de nombreuses personnes sont blessées.

Le phénomène est maintenant terminé. Les opérations de secours sont toujours en cours en ce début d'après-midi.