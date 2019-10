Une tornade touche le quartier de Pont-de-Crau à Arles

Arles, France

Fenêtres brisées, arbres arrachés, l'épisode pluvio-orageux de forte intensité qui a traversé le Gard entre cette nuit et ce mardi matin a également touché nos voisins des Bouches-du-Rhône. Une tornade, attestée par le site Agate Météo a frappé le quartier de Pont-de-Crau à Arles.

La tornade a frappé aux alentours de 4h ce mardi ce quartier d'Arles et entraîné de gros dégâts, toitures endommagées, fenêtres brisées, arbres arrachés. Ce violent phénomène tourbillonnaire a créé un vent de panique notamment à cause des vents de fortes intensités, à plus de 100 km/h. Comme 5 autre départements, les Bouches-du-Rhône restent en alerte orange. Une alerte orange levée pour le Gard qui reste en jaune.