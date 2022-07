Une vague de chaleur difficile à supporter dans les barres d'immeubles près du gave à Jurançon

La vague de chaleur s'installe doucement mais sûrement sur la France. Depuis le début de la semaine les thermomètres s'affolent dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées. Ce mardi 12 juillet par exemple, il fait jusqu'à 33.8° à Tarbes et 34.6° à Pau ce mercredi. Le pic est attendu pour dimanche 17 et lundi 18 juillet prochain. Météo France évoque une canicule comparable à celle de 2003. La chaleur est particulièrement difficile à supporter pour les plus fragiles mais aussi pour ceux qui vivent dans les zones urbaines où se concentre la chaleur. C'est notamment le cas dans les quartiers, avec de grands immeubles, beaucoup de bitume et très peu d'ombre. À Jurançon les jeunes racontent leur quotidien sous cette chaleur étouffante.

Aminata aimerait vivre dans les premiers étages de son immeuble, là où l'expression "y faire bon vivre" prend tout son sens. Le hall de l'immeuble ressemble à une oasis de fraîcheur. Ici le thermomètre ne s'affole pas. "Moi j'habite au neuvième étage, je ressens plus de chaleur c'est vraiment très désagréable" explique la jeune fille. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le neuvième étage de l'immeuble qui en compte quatorze, c'est la fournaise. Sur le téléphone d'une amie d'Aminata, le thermomètre grimpe à vue d'œil : 37° ressentis. Pour lutter contre la chaleur, Aminata et sa famille n'ont pas le choix : ils se lèvent avant l'aube. " À 4 heures du matin on se lève, on ouvre les fenêtres, on ouvre tout pour aérer parce qu'il y a de l'air. Ensuite on referme les fenêtres, les volets, on éteint la lumière, la télé, on évite tout ce qui est source chaleur" détaille l'adolescente. Dans l'immeuble voisin c'est le même scénario, les ventilateurs en plus chez un ami d'Aminata : "On met le ventilateur dès le matin, on le met dans tout salon jusqu'à au moins midi, ensuite on le déplace dans la cuisine et ainsi de suite" .

Aller dans le gave se rafraîchir ? Hors de question pour ces jeunes, "c'est sale, je préfère aller à la piscine" explique l'une. "Il y a eu des noyades, nos parents ne veulent pas qu'on y aille" explique un autre. Pour fuir la chaleur les adolescents vont en ville, dans les magasins, mais souvent ils sont au pied des immeubles à la recherche d'un filet d'air. "On s'installe là bas, sur les trois bancs ou sous le porche parce qu'il y a de l'ombre et qu'il y fait moins chaud" . Mais tous le reconnaissent, même si c'est l'été, les prochains jours vont être compliqués : "Je ne sais pas où je serai mais pas chez moi, ce sera trop chaud, intenable" assure Aminata.