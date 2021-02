Météo France place le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange à la neige et au verglas jusqu'à dimanche 16h. Les températures pourraient descendre en dessous de -7° à partir de mardi.

Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange à la neige et au verglas

On attend entre 2 et 5 cm de neige, et jusqu'à 8 cm localement dans le Nord et le Pas-de-Calais

Météo France place les départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange à la neige et au verglas jusque dimanche après-midi 17 heures. La neige devrait tomber sur la région dans la nuit de samedi à dimanche puis la journée de dimanche: on pourrait avoir entre 2 et 5 cm de neige, et même 8 cm par endroit dans la région. Attention également au risque de verglas sur les routes: il devrait faire entre -3 et -1 degrés ce dimanche matin.

Vous pouvez ressortir vos gants, bonnets et écharpes! Une vague de froid arrivera ce dimanche sur le Nord et le Pas-de-Calais. Selon l'entreprise nordiste Agate Météo, l'offensive hivernale commencera par plusieurs jours sans dégel.

Et les températures vont poursuivre leur dégringolade puisqu'elles devraient descendre sous la barre de 7 degrés à partir de mardi.