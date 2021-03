Une vague de froid annoncée ce week-end en Provence

On va grelotter ce week-end en Provence. Météo France annonce des températures de 4 à 6 degrés en dessous des normales de saison avec du mistral et du soleil. Et ça va durer plusieurs jours ! Pour retrouver des températures de saison, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine.

Météo France annonce une baisse des températures à partir de ce vendredi matin, et ça va durer plusieurs jours avec des gelées le matin, du mistral et des températures de 4 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Ce vendredi après-midi, le thermomètre ne dépassera pas les 10 degrés avec des averses et des flocons sur la Sainte-Victoire et autour des 600 mètres sur l'ensemble de la région.

Un week-end qui s'annonce glacial

Ce week-end, les températures vont continuer à chuter avec des gelées matinales dans les terres et un fort mistral. Heureusement le soleil va briller pour tenter de nous réchauffer. Pour retrouver des températures de saison, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine.