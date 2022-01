Une vigilance "neige-verglas" en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

La vigilance jaune neige-verglas est déclenchée ce jeudi 27 janvier dès la fin de journée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Selon Météo France, "les précipitations associées seront faibles (bruines), mais prendront localement un caractère verglaçant. Ces bruines surfondues concerneront le nord de la Lorraine et de l'Alsace en fin d'après-midi et soirée avant de gagner vers le sud en cours de nuit suivante (sud Lorraine, sud Alsace et Haute-Marne en soirée puis Franche-Comté et est Bourgogne en seconde partie de nuit). "



La préfecture de Meurthe-et-Moselle prévient d'une fin d'alerte en milieu de matinée ce vendredi.

Selon elle, "les secteurs probablement les plus touchés : les frontières nord de l'Alsace et de la Lorraine, Alsace bossue (18h-20h)

l'est des Vosges et de la Haute-Saône (20h-00h) axe 71-Beaune-Dole-Besançon (de l'A6 à l'A36) " .