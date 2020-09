URGENT - Episode cévenol dans le Gard : une personne disparue à Pont d'Hérault , des évacuations en cours

Plus de 300 pompiers sont mobilisés ce samedi pour mettre en sécurité près de 400 habitants des communes de Valleraugue et Saint-Jean-du-Gard, fortement touchées par les inondations. Une personne est portée disparue sur le secteur de Pont d’Hérault.

Après le classement du département en vigilance rouge crues et inondations, près de 300 pompiers se mobilisent dans le secteur de La vallée borgne (St Jean du Gard / Anduze) et Valleraugue – Le Vigan, les plus touchées par les intempéries.

De nombreuses actions de reconnaissances sont en cours sur l’ensemble de ces secteurs pour retrouver une personne portée disparue sur le secteur de Pont d’Hérault.

Suivez la situation en direct sur France Bleu Gard Lozère

200 personnes ont été mises en sécurité sur la commune de Valleraugue et autant sur la commune de Saint-Jean-du-Gard. Un poste de commandement est activé à Anduze.

Deux sauvetages ont été réalisés avec l’hélicoptère Dragon 131 , ainsi que trois sauvetages par moyens terrestres. Deux hélicoptères sont mobilisés sur le département du Gard et appuient les moyens au sol.

Les prévisions météos restent préoccupantes pour la fin de journée et la nuit prochaine : les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de rester informés auprès des autorités officielles.

