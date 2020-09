En raison du risque météorologique, le préfet du Gard a décidé la fermeture des bars et restaurants à Nîmes à minuit ce samedi soir pendant la feria. Le département a été classé en vigilance rouge crues et inondations à 14h samedi. Un lieu d'accueil sera ouvert à la salle de sport du Parnasse.

Inondations : la préfecture annonce la fermeture des bars et des restaurants ce samedi soir à Nîmes

En raison de l'épisode de fortes précipitations en cours ce samedi dans le nord et l'est du département, la préfecture a décidé la fermeture des bars et restaurants à minuit ce samedi à Nîmes.

Le préfet du Gard insiste pour signaler qu'il ne s'agit aucunement de mesures consécutives à l’observation de débordements qui auraient pu être constatés lors de la Féria de Nîmes.

En vigilance rouge, il est impératif de limiter ses déplacements. La population est très fortement appelée à rester à domicile. Pour ceux qui ne le pourront pas ou qui devraient rejoindre des zones déjà fortement touchées par les crues, la mairie de Nîmes, à la demande de la préfecture, mettra à disposition un lieu d'accueil, à la salle de sport du Parnasse.

Celui-ci hébergera les personnes qui n'auront pas pu rejoindre leur domicile.