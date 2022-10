Vague de chaleur : 29° attendus ce jeudi à Bordeaux, 26° à la Teste-de-Buch

L'automne se fait attendre, après les canicules de cet été, les températures continuent d'être bien au-dessus des valeurs de saison. Un nouveau pic de chaleur est attendu ce jeudi et ce vendredi. Météo France, redoute que ce mois d'octobre soit le plus chaud jamais enregistré et prédit même que "des températures jamais vues après un 25 octobre susceptibles d’être atteintes dans certaines villes, comme à Bordeaux" où on attend jusqu'à 29 degrés aujourd'hui, c'est 8 degrés de plus que les normales de saison. Selon Météo Bordeaux, la température moyenne pour un mois d'octobre est de 18,2 degrés. Le dernier record date de 2006, il avait fait 25,7 à Bordeaux.

