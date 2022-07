Vague de chaleur : 40 degrés attendus à Amiens en fin de semaine, le risque canicule très fort en Picardie

Comme annoncée, une vague de chaleur d'une semaine va bien toucher la Picardie, à compter de ce mardi 12 juillet. Mais elle s'annonce plus intense que prévu sur les derniers jours, avec un risque très fort de canicule du samedi 16 au mardi 19 juillet selon les prévisions du réseau météo Agate.

La chaleur ira crescendo cette semaine en Picardie

La chaleur s'installe dès ce mardi 12 juillet sur la Picardie, avec un premier pic qui doit faire grimper les thermomètres au-dessus des 30 degrés jusqu'à mercredi inclus. Comptez par exemple 33° à Amiens et entre 36 et 37 degrés dans l'Oise. Même le littoral picard oscillera entre 28 et 30°.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les prévisionnistes d'Agate Météo s'attendent ensuite à une petite accalmie jeudi et vendredi, avec des températures estivales qui repassent sous la barre des 30 degrés.

En revanche, la météo s'annonce littéralement torride en fin de semaine : dès samedi, 38 à 39 degrés attendus en Picardie, 40° dans le sud de l'Aisne dimanche, 40° attendus à Amiens lundi, et une journée de mardi au diapason. Si les prévisions sont correctes, "l'alerte canicule sera probablement déclenchée en Picardie" selon Patrick Marlière d'Agate météo. Cet épisode s'annonce aussi intense que la canicule d'août 2003. Pour rappel, le terme de canicule est employé dès lors que l'on compte trois jours consécutifs au-delà de 30 degrés, et des nuits au-dessus des 20 degrés.