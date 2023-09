Vague de chaleur : à Amiens, la galère des jardiniers face aux variations de la météo

La Picardie n'est pas épargnée par la vague de chaleur intense et tardive qui s'est installée sur la France . Les températures vont encore dépasser les 30 degrés dans une grande partie de la Somme et de l'Oise ce mercredi 6 septembre 2023. Un épisode qui succède à la météo bien plus froide et pluvieuse de la semaine dernière. Ces importants contrastes météorologiques donnent du fil à retordre aux jardiniers.

Plus de travail pour les jardiniers

Dans les jardins familiaux de Bapaume - Saint-Acheul , à Amiens, Françoise, propriétaire d'une petite parcelle de potager, inspecte ses légumes un peu malmenés par la météo. L'alternance d'un temps humide puis chaud, "ça favorise les maladies", s'inquiète Françoise. La retraitée se penche sur ses tomates : "Leurs feuilles commencent à jaunir, je ne sais pas si elles ne vont pas attraper le mildiou". Une maladie due à un champignon , qui ravage les tomates, mais aussi les pommes de terre et les vignes.

Avec cette météo, les tomates risquent aussi de prendre des coups de soleil. "Les feuilles deviennent blanches, elles brûlent, c'est plus bon, ça a un mauvais goût", explique Françoise. Autre problème, la terre, sur laquelle se forme "une croûte" quand "il pleut très fort et qu'après ça s'assèche trop vite". Exactement ce qu'il se passe à Amiens ces jours-ci. "On est obligé de gratter parce que sinon la terre n'est plus aérée et ça pousse moins bien", raconte Françoise.

Les mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes

Dans le potager de Françoise comme dans celui de Jacky et Josette, un peu plus bas, le beau temps favorise des plantes qui ne sont pas les bienvenues : les mauvaises herbes. Rumex, chénopodes, liseron, les allées de légumes en sont envahies en cette fin d'été. "Ça pousse très vite, plus vite que les légumes", confirme Jacky. La solution ? "On bine ou on arrache". Josette, elle, préfère "désherber à la main" pour éviter que les racines restent en terre et permettent aux plantes de repousser.

Jacky confirme que le passage soudain de la pluie au beau temps lui rajoute du travail, mais "ça vaut le coup" pour avoir de beaux légumes. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Dans tous les cas, entre le binage pour travailler la terre durcie et l'arrachage des mauvaises herbes, les variations météo rajoutent des tâches aux jardiniers. "C'est sur que ça demande beaucoup de travail. Il faut être là toute la matinée. Mais l'après-midi on fait la sieste quand même parce qu'il fait trop chaud", rigole Jacky. Et puis, pour des légumes "bios à volontés, ça vaut le coup !"

Cette vague de chaleur profite tout de même à certains légumes, notamment les courgettes qui se remettent à pousser. Les températures devraient rester très élevées jusqu'au dimanche 10 septembre.