Vague de chaleur : à quoi s'attendre dans la région toulousaine cette semaine ?

Alors qu'une partie de l'Occitanie a connu, mi-juin, une alerte canicule rouge historique, le thermomètre va encore s'affoler dès ce lundi 11 juillet 2022 dans notre région et dans toute la France.

38 degrés mercredi

Météo France place la Haute-Garonne et le Tarn en vigilance jaune canicule dès ce lundi après-midi. En région toulousaine, les températures vont grimper d'un degré par jour. "Dès ce lundi, on aura 36 degrés maximum, 37 mardi et mercredi 38 degrés. Le pic de chaleur de mercredi devrait se poursuivre sur jeudi et vendredi", explique Saïd Asbatri, prévisionniste à Météo France. Alors est-ce historique ? "Ce n'est pas exceptionnel, mais nous serons quand même largement au dessus des normales de saison qui sont autour de 29 degrés à cette période pour une ville comme Toulouse."

La préfecture de Haute-Garonne rappelle les consignes de sécurité au vu de cette vigilance jaune :

-Évitez de sortir aux heures les plus chaudes

-Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif

-Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool

-Évitez les efforts physiques

-Prenez des nouvelles de vos proches vulnérables.

Un numéro de téléphone national "Canicule info service" est mis en place par le ministère de la santé en cas de besoin : 0 800 06 66 66 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe en France).

Des enfants dans les jets d'eau du centre-ville de Toulouse

Les 30 degrés ont en tout cas été dépassés dès ce week-end, et il y a eu beaucoup de monde au lac de la Ramée, à l'ouest de Toulouse, dans l'espace de baignade surveillée. De nombreux enfants de tous âges jouaient aussi ce dimanche 10 juillet dans les jets d'eau du square De Gaulle, derrière la place du Capitole. En théorie c'est interdit, un panneau rappelle que c'est une fontaine ornementale et la mairie de Toulouse décline toute responsabilité en cas d'accident. Mais l'indulgence semble primer pour ces bambins qui rient, courent, glissent parfois aussi sur le sol mouillé. Certaines viennent tous les samedis, parfois en maillot, et même avec des pistolets à eau.

Plusieurs lieux de baignades surveillées

Pour se baigner dans les environs de Toulouse, plusieurs lieux existent. Le lac de la Ramée, à l'ouest de Toulouse a donc ouvert ce week-end, sa plage surveillée tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 28 août. Il y a également la base de loisirs de Sesquières, sans oublier la 20e édition de Toulouse plages qui démarrera à partir du 22 juillet.

Au vu des températures élevées attendues, la mairie de Toulouse prolonge également les horaires d'ouverture de certaines de ses piscines toute la semaine, à partir du 11 juillet. Les bassins de Bellevue et Nakache ouvrent donc jusqu'à 21h ; les piscines de Papus et Toulouse-Lautrec jusqu'à 20h.