Vague de chaleur : à quoi s'attendre dans les prochains jours ?

Cinq départements sont toujours en vigilance orange canicule ce lundi soir. Le pic de chaleur est attendu mercredi. Toutefois, "l'intensité et la durée" de cette vague de chaleur "seront moindres que celles de l'épisode précédent", indique Météo France. A quoi doit-on s'attendre ?

Ce mardi, les températures seront stables dans le sud-est par rapport à lundi. Météo France note 36 à 38°C sur les départements placés en vigilance orange, avec des pointes à 39°C vers le Gard, où plusieurs incendies se sont déclarés, en plein épisode de sécheresse sévère.

En revanche les températures gagneront deux degrés sur le sud-ouest ce mardi. Cette forte chaleur va s'étendre "sur de nombreuses régions" durant les journées de mardi et de mercredi et notamment remonter sur la moitié nord. Ce mardi, il fera 31 à 34°C des Charentes et Pays de la Loire jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté et Alsace.

A l'échelle de la France, "le pic de chaleur est attendu à cheval entre mercredi et jeudi" avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35°C et des pointes à 39 ou 40°C sur le sud-ouest.