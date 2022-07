Vague de chaleur : au moins huit à dix jours de fortes températures à venir

C'est une vague de chaleur qui va durer. Une dizaine de départements supplémentaires sont placés en vigilance jaune canicule par Météo-France ce lundi après-midi, soit 23 départements de l'Ouest et du Sud en tout. Si les prévisions sont pour le moment encore incertaines, les prévisionnistes tablent sur une vague de chaleur de "huit à dix jours a minima".

Les températures devraient augmenter ces lundi et mardi pour atteindre des pointes à 39°C. La vague de chaleur devrait ensuite s'étendre depuis le Sud-Ouest jusqu'au Centre-Val-de-Loire à partir de mercredi et atteindre l'Est du pays jeudi. Vendredi, nous aurons sans doute un peu de répit avec un léger refroidissement des températures, mais celles-ci réaugmenteront dès samedi, avec une "évolution très probable" vers un épisode caniculaire. Le pic de chaleur devrait être atteint entre samedi et le mardi suivant, mais pour le moment, "énormément d'incertitudes" subsistent quant à la durée de cette vague de chaleur, sur son étendue et sur les températures qui seront atteintes, prévient Météo-France.

Quoi qu'il en soit, n'espérez pas retrouver de la fraîcheur dans la foulée. "On ne s'attend pas à une dégradation orageuse la semaine prochaine", balaye Sébastien Léas, prévisionniste à Météo-France. "Les températures resteront largement au dessus des températures de saison" quel que soit le scénario.

Comment expliquer cette vague de chaleur ?

Plusieurs phénomènes météo expliquent cette vague de chaleur. Pour cette première partie de semaine, nous sommes victimes d'un anticyclone sur les Açores et d'un couloir de vent situé au nord de la Grande-Bretagne, qui à eux deux compriment l'air. Or, en se comprimant, comment dans une pompe à vélo, l'air se réchauffe. Un "dôme de chaleur" se met en place, sorte de couvercle dans lequel la chaleur va s'accumuler et où l'air, en descendant vers le sol, va se réchauffer là encore. "Un dôme de chaleur, c'est un blocage, une bulle d'air chaud isolée sur une grande épaisseur de l'atmosphère et qui est piégée par une chape anticyclonique, explique Elodie Callac, prévisionniste à Météo France. Cette chape va comprimer l'air vers le sol et le réchauffer sur place, c'est un peu comme placer un couvercle sur une casserole d'eau qui bout."

En seconde partie de semaine, entre jeudi et vendredi, nous basculerons sur un phénomène de "plume de chaleur" dû à une "goutte froide d'altitude" sur les Açores. Quésaco ? De l'air froid positionné à environ 5.000 mètres d'altitude au-dessus des Açores génère des circulations d'air autour de lui et fait remonter de l'air brûlant subsaharien jusqu'à chez nous. Or cette "goutte froide" peut avoir une durée de vie plus ou moins longue puisqu'elle s'autoalimente.

Deux vagues de chaleur en un mois, est-ce normal ?

Après la canicule de juin, faut-il s'inquiéter d'une seconde vague de chaleur aussi rapprochée ? "J'aurais tendance à m'inquiéter de la répétition de ces vagues de chaleur dans un contexte de réchauffement climatique", tranche Sébastien Léas de Météo-France. Selon lui nous avons là une "fenêtre ouverte sur le futur". D'ici la fin du siècle, les étés comme celui de 2003 seront "la norme".

Dans l'avenir, les épisodes de canicule seront à la fois plus chauds, plus nombreux, plus longs, plus étendus sur le territoire, plus précoces et plus tardifs dans la saison :

Plus précoces et plus tardives. Il faut s'attendre à des "périodes estivales plus longues avec des canicules et des épisodes de fortes chaleurs plus tôt et plus tardivement" dans la saison. En 2016, la France a ainsi connu une canicule tardive, fin août. En 2017, une nouvelle canicule a eu lieu dès la mi-juin. En 2019, la France a aussi subi deux vagues de chaleur proches : en juin sur le sud et un mois plus tard plutôt dans le nord du pays. Et cette année encore, en juin, la France a subi la canicule la plus précoce jamais enregistrée.

Plus longues. Les épisodes caniculaires longs, comme ceux de 2016 et de 2018, qui avaient duré plus de deux semaines, sont aussi à craindre. Selon les prévisions les plus pessimistes, si nous continuons à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, la durée des vagues de chaleur pourrait être multipliée par 5 à 10.

Plus chaudes. Déjà, les "40°C commencent à devenir un seuil régulièrement atteint". Selon Météo-France, on peut estimer que sans le réchauffement climatique, les températures de ces vagues de chaleurs seraient 1,5 à 3°C plus faibles.

"Oui il faut être inquiet, et il faut garder en mémoire que quoi qu'on fasse, même si demain on coupe les émissions de gaz à effet de serre, le climat a une telle inertie que de toutes façons les températures vont aller à la hausse", prévient Sébastien Léas.

Attention aux cartes alarmistes sur les réseaux sociaux

Météo-France appelle à rester vigilants vis-à-vis des cartes publiées notamment sur les réseaux sociaux. "Enormément de scénarios sont dans le champ du possible, rappelle Sébastien Léas. Notre rôle est de prendre le scénario le plus probable."

A données équivalentes, il existe ainsi rien qu'en Europe et aux Etats-unis plus de 80 modélisations possibles. Celle que vous pouvez voir passer sur les réseaux sociaux n'en est qu'une parmi d'autres, et il s'agit souvent des plus alarmistes. "Ça peut arriver mais ça reste une modélisation, une possibilité. Les valeurs sont suffisamment alarmantes comme ça, pas besoin d'en rajouter."