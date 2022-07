Vague de chaleur au Pays basque : jusqu'à 39 degrés attendus en fin de semaine dans les terres

Il a déjà fait très chaud, ce lundi, au Pays basque. 34 degrés à Cambo-les-Bains et Saint-Jean-Pied-de-Port, 35 à Bidache ou encore 36 degrés à Saint-Palais, dans les terres, alors que l'air du littoral est plus respirable (28 degrés enregistré à Biarritz ce lundi après-midi). Les températures vont continuer de grimper toute la semaine avant de ne baisser à nouveau que mardi prochain, ce qui en fait un épisode "exceptionnel" selon Météo France.

Pic de chaleur samedi et dimanche

Si le mercure doit tourner autour de 35 à 37 degrés dans les terres jusqu'à ce jeudi et baisser très légèrement vendredi, un pic à 38 voire 39 degrés devrait être atteint samedi et dimanche dans le Pays basque intérieur. Le littoral sera plus épargné. C'est également en fin de semaine que l'on pourrait battre des records, établis jusqu'ici pour un mois de juillet à 40,5°C à Cambo-les-Bains ou 39,8 à Biarritz et Saint-Palais.

Des nuits pour l'instant plus fraîches

Ce lundi déjà - et toute cette semaine - les températures sont de 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, toujours selon Météo France. Pour l'instant les nuits sont plus fraîches (autour de 18 degrés) et c'est ce qui maintient le Pays basque en vigilance jaune, et non pas en orange canicule. Cela pourrait changer en fin de semaine.